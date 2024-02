Flaco López aponta necessidade de melhora no Palmeiras e lamenta empate: "Gosto amargo"

Nesta segunda-feira, o Palmeiras cedeu empate para o Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Flaco López marcou o gol do Verdão e viu Lohan empatar. O argentino lamentou o empate sofrido e apontou necessidade na equipe.

"O goleiro (do Santo André) foi muito bem também. Temos que melhorar a eficácia. É tudo aprendizagem para o próximo jogo. É arrumar as coisas e fazer melhor no próximo. Estou muito bem, trabalhando muito para sempre que puder, ajudar o time e estar sempre preparado. Fica um sabor amargo, acho que merecíamos mais. O futebol é assim, temos que trabalhar e seguir preparados para o que vem", disse em entrevista à Cazé TV.

Com este resultado, o time comandado por Abel Ferreira fica com 14 pontos, na liderança do Grupo B, com dois pontos de vantagem da Ponte Preta, segunda colocada, e quatro do Água Santa, que está em terceiro lugar. Guarani é o último, com quatro pontos.

O Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o São Bernardo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. A equipe inicia a preparação para a partida na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol.