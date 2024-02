Confira as marcas que Patrick Mahomes alcançou ao vencer o Super Bowl 58

Do UOL, em São Paulo

Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, conquistou seu terceiro título de Super Bowl aos 28 anos, se tornando o segundo quarterback tricampeão mais jovem da história da NFL, atrás apenas de Tom Brady.

Carreira de Mahomes

Três títulos de Super Bowl - 2019, 2022 e 2023

Quatro Super Bowls disputados nos últimos cinco anos - 2019, 2020, 2022 e 2023

disputados nos últimos cinco anos - 2019, 2020, 2022 e 2023 Seis finais de conferência ( AFC ) consecutivas

) consecutivas Três vezes eleito MVP do Super Bowl - 2019, 2022 e 2023

do Super Bowl - 2019, 2022 e 2023 Duas vezes eleito MVP da temporada regular - 2018 e 2022

da temporada regular - 2018 e 2022 Seis vezes escolhido para o Pro Bowl (jogo das estrelas)

Duas vezes escolhido para a seleção da temporada - 2018 e 2022

O que aconteceu

Mahomes agora faz parte de um seleto grupo de jogadores da principal posição do futebol americano com pelo menos três títulos, que inclui nomes como Terry Bradshaw, Joe Montana e Troy Aikman, todos membros do Hall da Fama.

Tom Brady é o maior vencedor da era Super Bowl, com sete títulos, enquanto Mahomes segue ganhando novas posições no ranking dos melhores de todos os tempos no esporte.

Mahomes poderia ter conquistado essa marca mais cedo, mas foi vice-campeão em 2020, perdendo o Super Bowl para os Buccaneers de Brady.

Agora, ele pode mirar se tornar o tetracampeão mais jovem da história, superando outros grandes nomes como Bradshaw, Montana e Brady. Mahomes teria pelo menos três anos para alcançar esse feito.

Patrick Mahomes, após vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl 58 Imagem: Michael Owens/Getty Images

Quarterbacks tricampeões na NFL (por idade)