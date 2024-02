Brasileiro marca, mas Porto perde do Arouca e fica a sete pontos do Benfica no Português

Na tarde desta segunda-feira (12), o Porto visitou o Arouca, no Estádio Municipal de Arouca, em Arouca (POR), pela 21ª rodada do Campeonato Português, e perdeu por 3 a 2. Rafa Mujica, Cristo e Jason marcaram para os donos da casa, enquanto o brasileiro Evanilson e Francisco Conceição descontaram. O ex-Fluminense ainda teve um gol anulado por impedimento.

Assim, os Dragões têm encerrada invencibilidade de seis partidas no Nacional e estacionam nos 45 pontos, ocupando a terceira colocação. No momento, o time está sete unidades atrás dos líderes Benfica e Sporting, que somam 52 ? o clube alviverde ainda tem um jogo a menos.

Por outro lado, o Arouca acumula a quarta vitória consecutiva na competição e chega aos 28 pontos, subindo para a sétima colocação.

Na próxima rodada, portanto, o Porto recebe o Estrela Amadora, às 17h30 (de Brasília) de sábado (17), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR). No domingo (18), o Arouca visita o Casa Pia, a partir das 12h30, no Estádio Pina Manique, em Lisboa (POR).

Os gols de Arouca e Porto

Jogando diante do seu torcedor, o Arouca precisou de apenas 35 segundos para balançar a rede adversária. Cristo recebeu bola aberta na ponta direita e cruzou de primeira para Rafa Mujica mergulhar de cabeça e abrir o placar.

O empate do Porto veio dez minutos mais tarde. O zagueiro Robson Bambu, ex-Corinthians, disputou bola com Evanilson dentro da área e acabou derrubando o atacante compatriota. O próprio jogador ex-Fluminense foi para a cobrança do pênalti e bateu com tranquilidade para deixar tudo igual.

Aos 30 do primeiro tempo, o clube mandante voltou a liderar o marcador em Arouca. Jason tentou a finalização após cruzamento, e a bola pegou no braço do zagueiro Pepe, dentro da área. Com a penalidade marcada, Cristo chutou no meio para vencer o goleiro Diogo Costa e anotar o 2 a 1.

Ainda na etapa inicial, aos 35, Evanilson marcou o segundo dos Dragões na partida depois de receber passe de Galeno e tocar na saída do arqueiro adversário. No entanto, com auxílio do VAR, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante brasileiro.

Na volta do intervalo, o Arouca ampliou a vantagem no placar aos 16 minutos. Jason foi lançado na ponta direita, invadiu a área, tirou a marcação de Fábio Cardoso e bateu com categoria para fazer o terceiro dos donos da casa.

Por fim, o Porto conseguiu diminuir aos 42 do tempo complementar. Após cobrança de lateral na área, a bola chegou até Francisco Conceição, que finalizou de primeira para fazer o 3 a 2. No entanto, o time visitante não conseguiu buscar o empate e, ainda, teve o zagueiro Fábio Cardoso expulso aos 51 minutos.