Filho de Gustavo Henrique rouba a cena em entrevista: 'Família corintiana'

O Corinthians apresentou hoje o zagueiro Gustavo Henrique no CT Joaquim Grava e quem roubou a cena foi o pequeno Bernardo, filho de oito anos do atleta.

Bernardo já chegou para a coletiva do reforço com pinta de jogador, falou sobre o time de coração da família e tudo. O pequeno sentou ao lado de Gustavo e explicou que escolheu uma posição um tanto quanto diferente do pai: ponta-esquerda

"O Corinthians é um time grande. A família está feliz com a vinda do meu pai para cá, porque todo mundo é corintiano. A mamãe também", disse o pequeno, que encantou a todos os presentes na entrevista coletiva.

100% recuperado

O jogador está na equipe paulista desde o início de janeiro e, ontem, foi relacionado pela primeira vez, na vitória contra a Portuguesa por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Ele estava se recuperando de um déficit muscular em uma das pernas e garantiu que já está bem. O problema foi detectado em seus primeiros dias com o Corinthians.

Hoje eu me sinto 100% já. Eu vinha jogando, vinha treinando. Quando cheguei aqui, essa excelência da estrutura do Corinthians constatou o desequilíbrio muscular. O Valladolid pagou meu salário enquanto eu estava me recuperando. Hoje me sinto bem, preparado. Estou 100% e só espero ajudar muito o Corinthians.

Gustavo Henrique

E como é treinar com António Oliveira? Segundo Gustavo, o novo técnico do Corinthians mostrou entusiasmo e conhecimento do futebol. Uma das diferenças já notadas é a duração da atividade, que é mais longa do que as comandadas por Mano Menezes, antigo treinador do time.

Ele já chegou com ânimo muito grande. A gente já percebe que tem um entendimento muito grande do futebol, ele tem várias formações. Então é um grande treinador, com grandes trabalhos. A gente torce para que ele fique bastante aqui, que nos entrosamos cada vez mais Gustavo Henrique

Sexto reforço

O jogador chegou sem custos ao clube do Parque São Jorge. Ele estava no Real Valladolid, da Espanha.

Passar pela Europa era um sonho que tinha na minha vida, aprendi muito. Trabalhei com um treinador que já havia trabalhado no Brasil também. Tudo me fez evoluir, taticamente, mentalmente. É um jogo onde não se pode dar brechas.

Gustavo Henrique

O contrato do zagueiro é válido até 31 de dezembro de 2025. O Alvinegro paulista adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta — os demais 30% continuam com o time espanhol.

Ele assinou multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional. Para o exterior, o valor da multa é de 100 milhões de euros (R$ 533,8 milhões, na cotação atual).

Gustavo Henrique é o sexto reforço anunciado do Corinthians para 2024.