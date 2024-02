Acertado com o Corinthians, Igor Coronado se despede do Al-Ittihad

Com um acordo encaminhado com o Corinthians, o meia Igor Coronado se despediu do Al-Ittihad. O atleta recebeu uma homenagem do clube saudita e agradeceu.

"Vivi coisas incríveis e grandes momentos com vocês. Foi um prazer ser jogador do Ittihad. Foi muito bom morar em Jeddah, essa cidade incrível, com minha família. Gostamos muito de ter vivido aqui. Então é isso, foi incrível para mim. Portanto, estou aqui apenas para desejar tudo de bom para o clube, obrigado e boa sorte", disse.

Seus companheiros de equipe também se despediram de Igor Coronado, entre eles, Romarinho, que disse: "Vai escutar só música do Corinthians agora". O atacante atuou pelo Timão entre os anos de 2012 e 2014 e marcou um gol na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, em La Bombonera.

?| The Tigers' farewell to Coronado ?? pic.twitter.com/S3d4nVlf2p ? Ittihad Club (@ittihad_en) February 11, 2024

A rescisão do meia com o Al-Ittihad ocorreu na última quarta-feira (7), o que permitirá o meia chegar ao Corinthians de forma gratuita. O Timão precisará arcar apenas com salário, luvas e comissões.

