Abel mexe no Palmeiras e deixa Rony e Veiga na reserva; veja o time

Abel Ferreira mexeu bastante no time do Palmeiras que encara o Santo André, hoje (12), às 19h (de Brasília), no Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O treinador montou a equipe com 4 atrás, usou Garcia na direita, com Fabinho como novidade no meio-campo e Breno Lopes junto a Caio Paulista e Flaco López no ataque.

Titulares como Raphael Veiga, Rony, Marcos Rocha e Murilo começam na reserva.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Garcia, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Richard Ríos, Fabinho e Zé Rafael; Breno Lopes, Caio Paulista e Flaco López.

O Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista. Com 13 pontos, o time lidera o grupo B.

Escalação do Santo André

Luiz Daniel; Zé Mateus, Afonso, Walce e Igor Fernandes; Geovane, Dudu Vieira e Wellington Reis; Bruno Michel, Marcel e Léo Passos.

O Santo André tem a pior campanha entre todos os times do Paulistão. Com apenas dois pontos, é lanterna no grupo A.