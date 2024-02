Dupla leva terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o Botafogo-SP

O Corinthians terá desfalque em dobro na próxima rodada do Paulistão. O lateral Fagner e o zagueiro Raul Gustavo receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre a Portuguesa, neste domingo, e irão desfalcar a equipe no jogo contra o Botafogo-SP.

Sem Fagner, a tendência é que o garoto Léo Maná ganhe uma oportunidade como titular. Já na defesa, Caetano deve voltar a fazer parte da dupla de zaga. Diante da Portuguesa, ele atuou como lateral esquerdo, no lugar de Hugo, que havia sido titular nas primeiras seis partidas do Timão.

Em contrapartida, o técnico António Oliveira ganhará o retorno do atacante Romero. Suspenso, o jogador desfalcou o Timão neste domingo.

O duelo com o Botafogo-SP está marcado para quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), em Ribeirão Preto.

Com o resultado favorável, o Corinthians voltou a vencer após cinco jogos e saiu da zona de rebaixamento do torneio estadual. A equipe agora soma seis pontos, mas segue na lanterna do Grupo C.