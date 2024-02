António Oliveira comemora entrega do Corinthians, elogia Yuri Alberto e brinca com a sogra: "Estava aí"

O técnico António Oliveira foi só sorrisos após a vitória do Corinthians sobre a Portuguesa, por 2 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão voltou a vencer após cinco jogos no Campeonato Paulista e deixou a zona de rebaixamento da competição.

Contente com o desempenho da equipe, o português reconheceu que não havia como entregar uma atuação perfeita com apenas dois dias de trabalho no CT Dr. Joaquim Grava. Ainda assim, celebrou a competitividade e a entrega que os jogadores demonstraram em campo.

"Fiz muita questão de estar presente pelo menos nesses dois primeiros dias. Conseguimos trabalhar poucas situações e comportamentos, estou muito feliz pelo o que se comprometeram a fazer quase que contra o relógio. Mas teve uma coisa que eles não abdicaram de fazer em momento algum, que foi dar a vida e competir. Eu e o clube estamos muito felizes com isso", disse o treinador em coletiva de imprensa.

"Temos um longo caminho pela frente, não é em dois dias que se constrói um time. Esse time tem muito talento, mas tem uma coisa que não podemos deixar de fazer, que é competir. Acertar ou errar faz parte, o que não podemos parar de fazer é competir. Se competirmos, essa equipe tem muita gente que resolve jogos. Agora é repetir, repetir e repetir nos treinos até consolidar essa forma de jogar, que eu acredito muito", acrescentou.

António Oliveira elogiou bastante o atacante Yuri Alberto, autor de um dos gols da equipe. Ele se disse fã do jogador e quer resgatar o bom futebol do camisa 9.

"O Yuri é um grande jogador do futebol mundial. Sou fãnzaço dele. Qualquer equipe do mundo gostaria de ter o Yuri, vamos tentar rasgatá-lo. É um jogador comprometido, inteligente, e hoje foi feliz. Merece ser feliz e vai seguir sendo feliz", declarou

Bem-humorado, o português também brincou sobre sua sogra. O treinador revelou que sua parente estava presente em Itaquera no triunfo do Timão. Ele claramente estava se referindo a Vítor Pereira, que deixou o clube no término de 2022 alegando problemas com sua sogra, mas pouco tempo depois assinou com o Flamengo, irritando a torcida.

"Agora ia dizer que era para minha sogra (aceno ao fim do jogo). Eu felizmente tenho minha família comigo, é meu grande alicerce. Eles, a minha esposa, meus filhos... E não estou brincando, minha sogra estava aí. Meus pais, que hoje não estão aqui, irmã, minhas sobrinhas. Minha profissão gera muito a minha ausência, minha mulher muitas vezes é mãe e pai ao mesmo tempo. Nós queremos partilhar com eles, são pessoas importante para mim", concluiu.

Mais leve, o Corinthians retorna a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. O jogo, válido pela oitava rodada do Paulistão, terá início às 21h35 (de Brasília).