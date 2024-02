António escala Yuri Alberto e Pedro Raul juntos no Corinthians para enfrentar a Portuguesa

António Oliveira já definiu sua primeira escalação no comando do Corinthians. Neste domingo, o técnico mandará a campo um time com Pedro Raul e Yuri Alberto como dupla de ataque para enfrentar a Portuguesa, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A base da equipe é a mesma que perdeu para o Santos na última quarta-feira, na Vila Belmiro. A única ausência é do atacante Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral esquerdo Hugo também foi sacado para a entrada de Raul Gustavo. Caetano assume a posição de ala.

O zagueiro Gustavo Henrique, que vinha fazendo fortalecimento muscular, foi relacionado pela primeira vez e pinta como opção para António no banco de reservas.

O Timão, portanto, está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano; Raniele, Maycon, Rodrigo Garro e Wesley; Yuri Alberto e Pedro Raul.

O Corinthians está pressionado pelos resultados ruins neste início de ano. Vindo de cinco derrotas seguidas, a equipe foi parar na lanterna do Grupo C e na zona de rebaixamento do Estadual. A sequência adversa culminou na demissão de Mano Menezes.

O português António Oliveira chegou para tentar reverter esse cenário. Com apenas três pontos em seis jogos, o time pode ultrapassar a Portuguesa e deixar a zona da degola do Paulistão.

A Lusa, que vem de derrota para o São Bernardo, também chega com novidades no banco de reservas. O clube optou pela saída do técnico Dado Cavalcanti, que será substituído por Pintado, já anunciado.

A escalação da Portuguesa tem: Thomazella; Quintana, Patrick e Diogo Silva; Douglas Borel, Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Eduardo Diniz; Chrigor, Giovanni Augusto e Felipe Marques.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro da partida é Luiz Flávio de Oliveira, que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques. Daiane Muniz dos Santos ficará à cargo do VAR.