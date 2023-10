Santos aposta em bom retrospecto contra o Coritiba na Vila para deixar o Z4

O Santos aposta no ótimo retrospecto contra o Coritiba jogando na Vila Belmiro para seguir na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) de amanhã (26), pela 29ª rodada.

Ao todo, Peixe e Coxa duelaram 22 vezes na casa santista, com 16 vitórias alvinegras contra apenas duas alviverdes, além de outros quatro empates. No último encontro entre as equipes na Baixada, o time comandado pelo então técnico Fabián Bustos venceu por 3 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022.

Além de estar à frente em duelos na Vila, o Santos tem vantagem no retrospecto geral: em 50 partidas, o Alvinegro Praiano levou a melhor em 28 oportunidades, enquanto os paranaenses ganharam 13 e os nove jogos restantes terminaram empatados.

Atual 18º colocado com 30 pontos, o Santos pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória e contando com uma combinação de resultados de outros times que estão no Z4. O técnico Marcelo Fernandes terá o retorno de atletas suspensos e pode mandar a campo a escalação titular 'ideal'.

