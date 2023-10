Palmeiras alcança marca de 700 vitórias na história do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras alcançou a histórica marca de 700 vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater o Coritiba, no último domingo (22), por 2 a 0, no Couto Pereira. Gustavo Gómez e Piquerez anotaram os gols palmeirenses.

A equipe lidera o ranking geral com 700 vitórias em 1532 jogos, totalizando 45,6%, seguida do São Paulo, com o mesmo número de triunfos, mas em 1606 jogos, com um índice de 43,5%. Apenas na 'Era dos pontos corridos', o Verdão é o vice-líder, com 322 vitórias em 724 jogos, atrás do São Paulo (361 vitórias em 808).

O Couto Pereira, inclusive, é um dos 10 palcos em que o Verdão mais triunfou em sua história no torneio, com onze resultados positivos. Em primeiro lugar, está o Palestra Itália e Allianz Parque, que somados viram 204 vitórias de seu dono.

Dessas 700 vitórias, 36 foram contra o Grêmio, equipe que figura em primeiro lugar entre os times que o Palmeiras mais venceu no torneio.

Nesta temporada, o Palmeiras disputou 28 jogos na competição e tem 13 vitórias, oito empates e sete derrotas. São 42 gols marcados e 24 sofridos.

Atualmente com 47 pontos e na quarta posição, o título do Brasileiro ainda não é impossível, pelo menos para a comissão técnica, que ainda tem essa meta. Como proferido por Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, que deu a coletiva no Paraná, é matematicamente possível, apesar de difícil. O líder Botafogo, porém, tem 59 pontos na ponta da tabela.

Em busca de mais uma vitória no Brasileiro, o Palmeiras entra em campo amanhã (25), quando enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do torneio.

