Braga x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo pela Champions League

O Braga recebe o Real Madrid, hoje (24), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, às 16h (de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo C da Champions League.

O confronto entre as duas equipes será transmitido pelo SBT [TV aberta], TNT Sports [TV fechada] e HBO Max [serviço de streaming] no Brasil.

Com seis pontos, o Real Madrid lidera a chave, tendo vencido Union Berlin e Napoli nas duas primeiras rodadas. A equipe espanhola vem de um empate contra o Sevilla, por 1 a 1, no final de semana, pelo Campeonato Espanhol.

O Braga, por outro lado, aparece no 3° lugar do grupo, com três pontos. A equipe portuguesa venceu o Union Berlin, mas perdeu para o Napoli. Em seu último compromisso, o time venceu o Rebordosa, por 2 a 0, em jogo válido pela Taça de Portugal.

O confronto em Portugal será o primeiro da história entre Braga e Real Madrid.

Braga x Real Madrid

Data e horário: 24 de outubro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal

Onde assistir: SBT [TV aberta], TNT Sports [TV fechada] e HBO Max [streaming]