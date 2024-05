Defante, Mc Binn, Oruam: Famosos saem em defesa de Piovani e Neymar

A treta entre Luana Piovani e Neymar ganhou maiores proporções com diversos famosos apoiando uma dos lados da confusão.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (31), foi a vez de MC Binn, 30, sair em defesa de Neymar sobre a confusão. Um usuário do X criticava a postura do jogador sobre a confusão, dizendo estar "decepcionado" e que ele havia se tornado apenas uma "celebridade".

"Falar que o Ney não foi protagonista de clube algum? É maluquice, na moral! Sobre futebol: até a última Copa, o último lance do Brasil foi criado por ele... depois que ele não jogou mais, é só ver a dificuldade que está", disparou o funkeiro.

O rapper Oruam, 23, também defendeu Neymar, com quem tem uma amizade pessoal. O filho de Marcinho VP convocou seus seguidores para atacarem Piovani em suas redes sociais.

Já Diogo Defante fez um comentário em seu perfil no X (antigo Twitter), zombando da proposta de privatização de praias, o que levou o início da confusão entre Piovani e Neymar. Por sua vez, o atleta não gostou da publicação e compartilhou um storie criticando com o humorista e uma foto dos dois juntos.