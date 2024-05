Anitta desabafa ao ser questionada se posaria para a Playboy: 'Tão sexista'

Anitta, 31, desabafou sobre quando foi questionada em uma entrevista se posaria para a Playboy.

O que aconteceu

A cantora disse ter ficado irritada com o questionamento do jornalista. "Me desculpe se fiquei quieta. Acabei de voltar de uma das piores entrevistas de toda a minha carreira. Eles só queriam me perguntar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa. Foi tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo há 20 anos", disse em entrevista ao Today.

A certa altura, eles perguntaram se eu consideraria posar para a Playboy! Playboy! E quando respondi, disse: 'Quem sabe, talvez eu seja escritora da Playboy'. Era como se eles nunca tivessem pensado que eu poderia ser bonita, talentosa e inteligente Anitta

Anitta contou que não se importa em falar sobre sua vida íntima, mas que ela é mais do que isso. "Não me importo em falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, então não me importo de ser questionada sobre isso. Eu amo ser uma pessoa sexual. Faz parte da minha personagem."

Eu simplesmente não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se 'Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe'. Não, isso não é tudo que eu sei. Eu estava gerenciando minha própria carreira por muitos anos. Eu sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzido apenas a sexo. Eu faço muito e ainda quero fazer muito mais Anitta

Relação com Peso Pluma

Anitta abre o jogo sobre relacionamento com Peso Pluma Imagem: Reprodução/Divulgação

Ainda ao Today, Anitta comentou sobre os rumores de um possível romance com Peso Pluma. "Eu realmente gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Um grande artista, muito humilde. Ele me lembra muito quando eu tinha a idade dele; ele tem 24 anos, eu tenho 31."

Mas eu só quero ser feliz, livre, me divertir, ter calma. Não estou no momento para nada sério. Por muitos anos, pensei: 'Ah, preciso ter um relacionamento'. Mas hoje em dia entendo que não. Todo mundo tem essa necessidade de colocar um nome nas coisas, um título nas coisas, mas estou num momento tão diferente. Só quero aproveitar a vida e me divertir, ser livre sem ter quem dar explicações. Não estou tentando dizer às pessoas: 'Eu sou isso ou aquilo'. Não faço isso com minha música. Imagine com uma pessoa Anitta

Planos para o futuro

ELITE - Anitta e Carmen Arrufat Imagem: MATÍAS URIS/NETFLIX © 2023

Anitta pretende investir na carreira de atriz após sua participação na série Elite, da Netflix. "Adoro decidir o que estou fazendo no momento! As coisas acontecem de acordo com a minha energia. Hoje, posso me sentir como uma coisa; amanhã, outra. Eu levo muito a sério a atuação. Definitivamente quero me esforçar mais para atuar, porque é algo de que realmente gosto. Vamos ver se quando essa turnê [Baile Funk Experience] terminar, recebo mais alguns convites!."

A cantora não descartou também a possibilidade de escrever um livro. "Quero fazer essa turnê e focar no álbum, mas depois quem sabe. Talvez seja quando eu queira atuar, ou talvez eu escreva meu livro. Ou lance um filme. Não sei! Eu só quero me sentir orgulhosa de tudo o que estou fazendo."