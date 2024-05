Amigos viajam 12 horas pra Parada LGBT+ em SP e fazem tatuagem juntos

Os amigos André Ribeiro, 32, e Leandro de Oliviera, 39, moram em Santa Catarina e viajaram 12 horas de carro até São Paulo para a Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

"Chegamos hoje de manhã, foi correria. E já estamos aqui", diz André, em papo com Splash durante a Micareta SP, festival focado no público LGBT.

Eles sempre frequentam a Parada na capital paulistana e decidiram selar a amizade com uma tatuagem. André decidiu fazer "I don't care anymore". "Porque eu não me importo com nada, vamos viver a vida", explica rindo.

As 12 horas não foram apenas para a Parada. Os amigos são fãs de Ivete Sangalo, que se apresenta na noite desta quinta-feira (30) no evento na Arena Pinheiros. "Desde os meus 15 anos, fui pra Búzios pra ver ela, e agora tô aqui em São Paulo", diz ansioso.

