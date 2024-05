Yas Fiorelo: José de Abreu foi deselegante e machista com Maria Zilda

José de Abreu, 78, rebateu a fala de Maria Zilda Bethlem, 72, que o acusou de ter mau hálito durante live com Murilo Rosa, 53, em fevereiro. O veterano acusou a colega de ter traído o ex-marido Roberto Talma (1949-2015) com ele e afirmou que Maria Zilda só foi protagonista na Globo por se casar com o diretor.

Yas Fiorelo opina que Abreu foi machista em suas declarações contra a atriz. "Foi deselegante a fala [de Maria Zilda] sobre ele ter mau hálito? Pode ter sido. Mas ele não parou para pensar antes de chamá-la de 'fracassada' e dizer que só foi protagonista porque se casou com diretor. Além de deselegante, também foi machista", criticou ela, no Splash Show.

Leão Lobo lamentou a atitude de Abreu com Maria Zilda e Murilo Rosa. "Ela foi muito deselegante em falar do hálito do colega. [Mas] ele também não foi elegante —e ainda agrediu Murilo Rosa, que não tinha nada a ver com a história. Murilo só perguntou uma coisa, não podia nem imaginar que ela responderia aquilo."

Para Leão, não faz sentido o veterano esperar que Murilo o defendesse das palavras da entrevistada. "Como é que vai defender ele numa hora dessas e dizer que ele não tem mau hálito? Por acaso o Murilo também beijou ele? É claro que não!"

Lucas Buda é um dos maiores famosos do Brasil

Pouco após sua ruidosa e turbulenta separação de Camila Moura, 29, Lucas Buda, 30, acaba de se ver envolvido em outra celeuma. A funkeira Nina Capelly, 28, anunciou que está grávida e tem "70% de certeza" de que Lucas é o pai, já que viveram um affair recentemente.

Yas Fiorelo se mostrou surpresa com a quantidade de escândalo que Buda tem acumulado em pouco tempo de pós-BBB. "É uma polêmica de separação, logo depois uma polêmica de gravidez... De acordo com a quantidade de polêmicas, Lucas Buda já é um dos maiores famosos do Brasil!"