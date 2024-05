Dos PCs ao Startac: quanto custariam aparelhos antigos hoje em dia?

Se você é daqueles que reclama a todo tempo do preço caro de um smartphone ou computador, saiba que a situação atual até que não é das piores. Selecionamos alguns gadgets antigos para mostrar os (altos) preços pelos quais eram vendidos.

Veja a seguir o que daria para comprar atualmente com o valor deles corrigido para a época atual (correção de valores pelo Banco Central/IGP-M da FGV).

Quanto custariam tecnologias antigas hoje em dia?

Houve um tempo em que o sonho de consumo era ter um computador 486 em casa. Mas não era barato: em 1994, um IBM Aptiva 310 (que tinha só 4 MB de memória RAM e disco rígido de 270 MB) custava R$ 1.849. Seria o equivalente, em 2024, ao valor corrigido de R$ 19.388.

Quem quisesse comprar o Windows 95 em 1995 teria de desembolsar R$ 230 para ter o sistema operacional. O valor, corrigido para 2024, seria de R$ 2.239.

Além do comercial fofo, o Baby da Telesp Celular foi o primeiro aparelho com créditos pré-pagos no país. A primeira oferta, em 1999, foi de R$ 599: incluía o aparelho, carregador de bateria e um crédito de R$ 100. O valor, corrigido para 2024, é de R$ 4.170.

Antes do surgimento dos smartphones e tablets, eram os handhelds (''micros de mão'', como eram chamados) que faziam sucesso. O Palm Treo era vendido em 2003 por R$ 3.699. O valor, corrigido é de R$ 14.225. Daria para você comprar um tablet e dois smartphones top de linha com esse dinheiro todo

IBM Aptiva foi um computador clássico Imagem: Wikimedia Commons

O Startac, da Motorola, era um dos celulares queridinhos de 1996, graças ao design fino e com abertura flip. Ele pesava só 87g. Mas para tê-lo era necessário pagar até R$ 2.000 na época. O valor, corrigido para 2024, é de R$ 17.440, com o qual daria para comprar quatro iPhones 14 (e ainda sobra).

Em 1996, quem quisesse comprar um notebook poderia tentar o AcerNote 350P por R$ 3.230. Ele vinha com Pentium de 100 Mhz e 810 MB de armazenamento no disco. O valor, corrigido para 2024, é R$ 28.165. Dá para comprar três MacBooks Pro

Um dos primeiros aparelhos DVD player lançados no Brasil foi o da Gradiente. Era vendido por R$ 1.299 em 1997. Com o valor corrigido para valores atuais (R$ 10.320), seria possível comprar cerca de cinco televisões 4K LED de 50".

As câmeras digitais demoraram para se popularizar no final dos anos 90 principalmente por conta do alto preço. A Kodak DC-120, por exemplo, era vendida em 1997 por R$ 1.680. Hoje custaria R$ 13.336.

Startac, da Motorola, era um dos celulares queridinhos em 1996 Imagem: Wikimedia Commons

Câmeras digitais, com visor em cristal líquido, como a Sony Mavica FD-7 que era vendida em 1997 por R$ 1.880, também chegaram ao mercado brasileiro. O preço corrigido da câmera seria R$ 14.924.

O Cassiopeia Fiva era um notebook que pesava apenas 840g, tinha 21 cm de largura e 13 cm de altura (mas trazia um processador de 200 Mhz). Em 1999, ele era vendido pelo preço de R$ 8.000. O valor corrigido seria de R$ 55.704.

Ele foi o primeiro celular com Windows a chegar oficialmente ao Brasil. O Motorola MPx220 em 2004 custava R$ 2.600. Com o preço corrigido para valores atuais seria de R$ 9488.

Ele vinha com uma canetinha para o usuário operar sua tela sensível ao toque — isso lá em 2004. O celular Sony Ericsson P900 permitia acesso à internet e era até chamado de ''micro de mão''. Na época, era vendido por R$ 3.999 — o equivaleria hoje a R$ 14.594

Kodak DC-120 é uma câmera limitada, mas que fez muito sucesso Imagem: Divulgação/Kodak

Se você quisesse ter um iPod em 2005 com capacidade para 40 GB de armazenamento, teria de pagar R$ 3.000. O valor, corrigido para 2024, é R$ 9.886.

Já no caso das TVs com tela de plasma, ser rico era praticamente pré-requisito para comprar uma. Em 2005, custava R$ 20 mil, por exemplo. Hoje seria algo em torno de R$ 65 mil — quase um carro popular.

O Blackberry 8700G foi um dos primeiros aparelhos da TIM a serem vendidos diretamente a usuários finais — até então, apenas consumidores corporativos tinham acesso aos smartphones. Em 2006, ele era vendido por até R$ 1.599. Corrigido, o valor em 2024 seria de R$ 5.320