Parada LGBT+ 2024: veja lugares e eventos para turistar em SP no feriado

Graças ao feriado de Corpus Christi e a Parada do Orgulho LGBTQIA+, São Paulo receberá turistas vindos de todos os lugares do Brasil. Para quem está perdido com tantas opções na cidade de eventos e locais para visitar, selecionamos uma lista de points para agradar os mais diversos membros da comunidade e quem mais se interessar.

O que fazer em São Paulo:

Bares:

Bar da Lôca

O estabelecimento é referência para o público que vai curtir a noite na boate A Lôka, que fica localizada logo ao lado. Além de ponto de encontro, o bar é uma ótima pedida para fazer o esquenta com bebidas mais 'em conta' em relação aos preços no clube.

Endereço: rua Peixoto Gomide, 106 - Consolação

Love Cabaret

A casa recebe pessoas de todas as sexualidades e gêneros. A programação é bem democrática, podendo ir de drag queens até performances fetichistas e no pole dance. Além disso, a casa oferece um cardápio diverso de pratos, entradas, sobremesas e drinques. Confira a programação e mais informações nas redes sociais oficiais.

Endereço: rua Araújo, 232 - República

Bandeira Bandeira

O ambiente é mais despojado e, geralmente, grande parte do público prefere ficar curtindo em pé na calçada do lado de fora. O bar é parada obrigatória para mulheres lésbicas e bissexuais, que serviram de inspiração até nos nomes de drinques, a exemplo do Sapatrícia.

Endereço: Rua Souza Lima, 81 - Barra Funda

Cafés:

Bella Paulista

A padaria tem um extenso cardápio de refeições e outros itens que quebram o galho da turma que está na farra. O funcionamento do estabelecimento é 24 horas.

Endereço: rua Haddock Lobo, 354

Eventos:

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

A 23ª edição do evento acontecerá no Memorial da América Latina no dia 30 de maio, das 10h às 21h. Apesar de ser gratuito, o público precisa fazer a retirada das entradas previamente. A feira reúne empreendedores e artistas LGBT+ para apresentarem seus produtos, serviços e talentos. Ainda, diversas ONGs e instituições estarão presentes, inclusive o Sintelmark (Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center) disponibilizará 500 vagas de emprego em call center.

Informações: https://www.sympla.com.br/evento/23-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/2412027?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

https://www.sympla.com.br/evento/23-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/2412027?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 660 - Barra Funda

Marcha do Orgulho Trans de São Paulo

No dia 31 de maio acontecerá a sétima edição do evento, com concentração das 11h às 16h no Largo do Arouche. Após a volta no centro de São Paulo, o público retorna para o ponto de partida, onde haverá uma série de shows das 18h às 21h.

Informações: https://orgulhotrans.com.br/

https://orgulhotrans.com.br/ Endereço: Largo do Arouche, SP

Corrida do Orgulho LGBT+

Pertencente ao calendário oficial dos eventos pré-Parada, a corrida tem como missão a conscientização sobre a democratização dos esportes. O percurso tem um trecho de 5 km para corrida e mais 3 km de caminhada. A abertura da arena acontece às 6h50, no sábado (1º), e a largada às 8h. A inscrição deve ser feita no site no valor de R$ 98 e dá direito a um kit para os corredores.

Informações: https://corridaorgulho.com.br/

https://corridaorgulho.com.br/ Endereço largada: Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros

22ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bisexuais

O evento acontece no sábado (1º), a partir das 13h, na praça da República. A caminhada tem como objetivo chamar a atenção para a luta contra o racismo, a lesbofobia, a bifobia, a transfobia e por mais visibilidade para mulheres LBTs.

Endereço: https://agenciaaids.com.br/noticia/22a-caminhada-de-lesbi-de-sao-paulo-pede-o-fim-do-lesbocidio-no-proximo-sabado-1/

Teatro:

Angu

Em cena, personagens subvertem o esperado: a não-performance do homem negro com a sua masculinidade ultra, mega viril e heteronormativa. "Retratamos pessoas que só desejam ser o que realmente são. Reforço a palavra 'pessoas', pois algumas são tão marginalizadas que a sociedade não as identifica assim", define o diretor Rodrigo França.

Valores: R$ 50 e R$ 25

R$ 50 e R$ 25 Horários: sextas e aos sábados, às 20h, e, aos domingos, às 18h. No dia 30 de maio, quinta-feira, tem sessão às 18h

sextas e aos sábados, às 20h, e, aos domingos, às 18h. No dia 30 de maio, quinta-feira, tem sessão às 18h Endereço: Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822 - Ipiranga

A Banheira

Um caso extraconjugal acaba sendo ponto de partida para encontros e desencontros cômicos e a revelação de um segredo de família muito bem guardado - até então!

Valores: R$ 37,90 a R$ 100

R$ 37,90 a R$ 100 Horários: Quinta-feira, 20h, sexta-feira, 17h, sábado e domingo, 19h

Quinta-feira, 20h, sexta-feira, 17h, sábado e domingo, 19h Endereço: Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses, 209 Morro dos Ingleses)

Aquenda Palooza - 3º Festival de comédia da diversidade

O evento reúne uma série de comediantes LGBT+ especialistas na arte da improvisação. Presença confirmada de Amanda Massaro, Barbara Arakaki, Edu Achiles, Fernando Morales, Gustavo Bucker, Jo Camilo e Leo Castilhos.

Valores: R$ 30

R$ 30 Horários: quinta-feira, 22h

quinta-feira, 22h Endereço: Clube Barbixas (R. Augusta, 1129 - Consolação)

Daqui ninguém me tira

A peça conta a história de uma drag queen prestes a ser despejada, devido à especulação imobiliária. A trama, embalada por marchinhas de Carnaval nostálgicas, não apenas resgata a memória do público, mas também a da personagem despejada.

Valores: R$ 30 e R$ 40

R$ 30 e R$ 40 Horários: sexta-feira, 19h

sexta-feira, 19h Endereço: Teatro Sabesp Frei Caneca (R. Frei Caneca, 569 - Consolação)

Clô, pra sempre

Eduardo Martini estrela o monólogo sobre a vida e a obra do estilista e apresentador de TV Clodovil Hernandes (1937-2009).

Valores: R$ 40 e R$ 80

R$ 40 e R$ 80 Horários: sábado, 18h

sábado, 18h Endereço: Teatro União Cultural (Rua Mario Amaral, 209)

Exposições:

3º Festival Vórtice

A mostra reúne mais de 100 artistas de diferentes regiões do Brasil, em sua maioria homens gays, e outras pessoas pertencentes à comunidade LGBTQ+. Proibida a entrada de menores de 18 anos.

Valores: doação de 1 kg de alimento não-perecível

doação de 1 kg de alimento não-perecível Horários: segunda a sábado, de 10h às 19h

segunda a sábado, de 10h às 19h Endereço: Vórtice Cultural (Edifício Vera, rua Álvares Penteado, 87, 7º andar - Sé)

Gran Fury - Arte não é o bastante

A exposição reúne 76 obras, entre elas fotocópias e impressões digitais sobre papel. A mostra discute os limites e os alcances das campanhas gráficas do coletivo Gran Fury, bem como a ideia da arte como estratégia no campo ativista, impulsionado por pessoas queer, para ampliar a consciência sobre o HIV/aids.

Endereço: Masp (Av. Paulista, 1578 - Bela Vista)

Masp (Av. Paulista, 1578 - Bela Vista) Horários: 10h às 17h

10h às 17h Valores: Gratuito

Banheirão Exposição

Exposição mostra a perspectiva de encontros casuais e suas manifestações em locais públicos, como banheiros, vestiários e saunas.

Valores: Gratuito

Gratuito Horários: segunda a sábado, de 10h às 19h

segunda a sábado, de 10h às 19h Endereço: Vórtice Cultural (Edifício Vera, rua Álvares Penteado, 87, 7º andar - Sé)

Points:

Parque Augusta

Inaugurado em 2021, o grande espaço verde no meio da cidade reúne gente dos grupos mais diversos, especialmente homens gays que aproveitam o espaço para pegar um sol.

Endereço: R. Augusta, 200 - Consolação

Parque Ibirapuera

Cartão-postal de São Paulo e parque mais famoso da cidade, o Ibirapuera proporciona o contato com a natureza, espaços para a prática de exercícios físicos e programações culturais e de lazer.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana

Largo do Arouche

No coração do centro de São Paulo, o Largo do Arouche facilita o acesso para bares, lojas, restaurantes e clubes frequentados e pensados para a comunidade LGBTQ+.

Endereço: bairro República

Para maiores de idade (18+):

Hotel Chilli

Um dos espaços mais famosos, o estabelecimento é uma mistura de sauna, cruising bar e hotel. O espaço oferece diferentes opções para o entretenimento adulto e momentos de relaxamento para homens, como piscinas aquecidas e jacuzzis. A casa também costuma ter programação de festas.

Valores: a partir de R$ 74

a partir de R$ 74 Horários: 24 horas

24 horas Endereço: Largo do Arouche, 610 - República

Dédalos

Cruising bar, programação de festas e espaços voltados para as relações sexuais de homens.