Hideo diz que Vini não é mais sua prioridade e que Fernando 'carrega' Hadad

Hideo expôs seu novo posicionamento no jogo de A Grande Conquista 2 (Record) na madrugada de hoje (30).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Hideo expôs para Taty Pink a conversa que teve com Vini mais cedo, e disse que ele não é mais sua prioridade. Ele afirmou que Vini o procurou para saber se, hipoteticamente, votaria nele ou em Bruno para ser eliminado. "Depois do que aconteceu, [Vini] não é mais [minha prioridade]. Óbvio oque não", disse Hideo para a amiga.

Ainda em conversa na despensa, agora com Fellipe e Taty, Hideo disse querer entender por que Fernando "defende tanto" Hadad. "Só falta carregar ele no colo", afirmou.

Hideo acrescentou que De Albú não joga com Hadad, desacreditando na amizade da dupla.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 3781 votos 45,73% Hadad 41,63% Lucas de Albú 12,64% Vinigram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3781 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso