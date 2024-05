Ben Affleck e Jennifer Lopez estariam reavaliando casamento, afirma fonte

Ben Affleck, 51, e Jennifer Lopez, 54, enfrentam problemas no casamento e até repensam e deveriam manter o enlace, dizem pessoas próximas.

O que aconteceu

Algumas pessoas próximas ao casal revelaram ao US Weekly que a lua de mel do casal 'acabou'. "Lopez e Affleck estão reavaliando prioridades e descobrindo o que querendo do casamento", acrescentou o amigo que se mantevem em anônimo.

De acordo com a revista, o casal está tendo dificuldades para "se comunicar de forma eficaz" e "pequenos mal-entendidos transformaram-se em discussões". Entre os problemas que estão vivendo, está a agenda intensa que os faz estarem em cidades diferentes e a demanda de trabalho. "Isso destaca a distância emocional e física entre eles", completa a fonte.

"Affleck não concorda com o estilo de vida de Jennifer", afirmou e completou que a cantora está "muito focada no trabalho e se esforça demais". Lopez se prepara para sua turnê mundial "This is me...now", com início em 26 de junho na Flórida, o que intensificaria a distância física entre os dois. "Eles estão em páginas completamentes diferentes na maior parte do tempo. A fase da lua de mel passou."

Além disso, eles estariam passando por conflitos de personalidade, como o fato de Lopez ser muito aberta e detalhada sobre sua vida íntima em entrevistas e redes socias. Ele, contudo, tem uma ideia bem diferente de exposição e prefere manter sua vida mais reservada.

Outra questão seria a divergência sobre a criação de seus filhos e as finanças. A cantora é mãe os gêmeos Emme e Max, 16, com o ex Mac Anthony,55. Já o ator é pai de Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12, com a ex-esposa Jennifer Garner, 52. Já

A fonte ressalta que um possível divórcio é visto como um 'constrangimento' para Jennifer, que já se separou três vezes. O casal ter sido tão vocal sobre seu relacionamento no início também torna desconfortável a separação, acrescenta. "Ela achou que seria desta vez."

As pessoas próximas afirmam que ela está "empenhada em trabalhar no casamento" apesar dos conflitos, e deseja que busquem ajuda. Enquanto ele está começando a "investir mais na relação" e que "percebeu o quanto sente falta de Jennifer".