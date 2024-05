Mariana Goldfarb posa de lingerie e é elogiada pelo novo namorado

Mariana Goldfarb, 34, posou de lingerie e foi elogiada pelo novo namorado, Rafael Kemp, 29.

O que aconteceu

A modelo apareceu de lingerie para uma campanha. No Instagram, Mariana fez a postagem em que aparece com uma lingerie preta e deitada na cama.

Nos comentários, o novo namorado da modelo deixou uma mensagem para a amada. "Segura", escreveu ele, que acrescentou com emojis de foguinhos e corações.

Novo namorado

No domingo (26), Mariana assumiu o namoro com Kemp. O romance com o empresário carioca é o primeiro relacionamento público da modelo desde o fim do casamento com Cauã Reymond, em 2023.

Empresário e cofundador de uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis. Kemp administra o negócio ao lado de sua mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo, e atua como diretor de crescimento da marca.

Discreto e surfista. Kemp mantém um perfil discreto no Instagram, plataforma em que é seguido por cerca de 3,6 mil perfis. Na plataforma, ele costumava compartilhar sua rotina em contato com a natureza, principalmente como surfista.