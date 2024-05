Lily Allen revela que usa celular para crianças e controlado pelo marido

Lily Allen, 39, em entrevista ao The Sunday Times:

A cantora revelou que ela e o marido, David Harbour, controlam o celular um do outro. "Agora tenho um telefone infantil chamado Pinwheel. Ele não tem capacidade de navegação na web nem mídia social, mas você ainda pode ter Uber e Spotify"

O modelo é feito para crianças, então precisa registrar uma pessoa como "cuidadora". "Meu marido é o cuidador do meu, então ele controla o que posso ter de aplicativo no meu telefone. Eu também sou a cuidadora do dele"

Lily acredita que os smartphones estragaram o lado criativo do cérebro das pessoas. "Sinto que todos sentem o mesmo. Não conheço ninguém que possa dizer que a qualidade de sua vida melhora com a presença de um smartphone. Acho que isso nos destruiu como espécie. É horrível que eles tenham sido projetados para ser tão viciante. Alguns de nós têm personalidades mais viciantes do que outros"