Isabelle relembra último encontro com Djidja Cardoso: 'Parecia despedida'

Isabelle Nogueira, 31, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à amiga Djidja Cardoso, 32, que foi encontrada morta ontem, por seus familiares.

O que aconteceu

A ex-BBB, que é Cunhã Poranga do Garantido, contou que teve o último encontro com a ex-sinhazinha do Boi Garantido na última semana.

Parecia uma despedida: "É incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida. E esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez", escreveu a ex-sister.

Desabafo: "Confesso a vocês que hoje não é um dos dias mais alegres. Uma querida amiga minha partiu. A dor da partida é sempre inexplicável, mas essa está mexendo comigo, especialmente pela forma como aconteceu. Eu e a Djidja vivemos momentos marcantes, principalmente em suas realizações que tive orgulho de acompanhar".

Gratidão: "Fica aqui, inclusive, uma reflexão para a vida: quando iremos dar o último abraço em quem amamos? Hoje, eu só quero chorar, me acolher e refletir. Para Djidja: minha amiga, lembrarei de você para sempre como uma pessoa alegre, cheia de vida, trabalhadora e sonhadora. Deixo a minha gratidão por todos os momentos que vivemos juntas e que Deus te receba nos seus braços."

Djidja Cardoso foi encontrada morta em casa na manhã de ontem, em Manaus. A informação foi confirmada por familiares.

A causa da morte não foi revelada.

Em seu aniversário de 32 anos, no dia 3 de fevereiro, ela contou aos seguidores que lutava contra a depressão: "Só tenho a agradecer, principalmente por ter passado e superado esses meses doente (depressão, gastrite, etc). Em breve, quando me sentir confortável, eu conto o meu testemunho de como me recuperei e quis viver novamente".