Com câncer, Rei Charles é substituído por William em compromisso na França

O príncipe William, 41, foi encarregado de representar o pai, o Rei Charles, 75, em um importante compromisso oficial na França.

O que aconteceu

William será a figura sênior do Reino Unido na comemoração aos 80 anos do Dia D, que acontece em 6 de junho na Normandia, nordeste francês. O evento original aconteceu em 1944, com a combinação de forças militares de diversas nações, e é recordado como a maior operação de guerra da história humana.

O motivo da 'substituição', segundo a revista People, é o estado de saúde de Charles. O imperador inglês está lutando contra um câncer, assim como sua nora, Kate Middleton, também afastada de suas funções reais por conta da doença.

Charles também viajará para a Normandia na ocasião, mas com outra missão. Ele e sua esposa, a Rainha Camilla, participarão de um evento separado para marcar o memorial britânico.