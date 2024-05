Cel, de Albú e Hadad estão na 3ª Zona de Risco de A Grande Conquista

Cel, Lucas de Albú e Hadad estão na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Veja como a berlinda foi formada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Indicação dos Donos da Mansão

Hideo disse que não entrou em consenso com Lucas de Albú. No entanto, apontou que cederia tendendo para o lado do segundo Dono, já que não teve "fair play" e ele "joga sujo".

Depois disso, indicou Cel para a terceira Zona de Risco. De Albú avisou que não sabia que aconteceria essa exposição: "Aconteceram algumas aproximações inesperadas e vejo o Hideo como uma pessoa manipulada. Meu conselho é: cuidado em quem você confia".

Cel reagiu à indicação: "Não esperava essa indicação até Hideo falar antes da votação. Falei que ele podia me indicar que não tinha medo".

Decisão entre Donos

Os Conquisteiros tiveram que escolher entre Hideo e de Albú para ir à berlinda. Lucas de Albú foi o mais votado, com 10 dos votos.

Ele opinou sobre a votação: "Foi uma semana bem inesperada, mas fui eu em todos os momentos. É isso, faz parte do jogo. Segue o baile".

Voto nos Donos:

Rambo votou em Lucas de Albú;

Vinigram votou em Hideo;

Taty Pink votou em Lucas de Albú;

Liziane votou em Hideo;

Fellipe votou em Lucas de Albú;

Kaio votou em Lucas de Albú;

Cel votou em Lucas de Albú;

Hadad votou em Hideo;

Bruno votou em Lucas de Albú;

Guipa votou em Hideo;

Brenno votou em Lucas de Albú;

Fernando votou em Hideo;

Any votou em Lucas de Albú;

Edlaine votou em Lucas de Albú;

Catia votou em Hideo;

Geni votou em Lucas de Albú.

Votação entre Conquisteiros

Hadad foi o mais votado e está na Zona de Risco. Ele recebeu 6 votos.

Depois, Rachel Sheherazade anunciou que Bruno tinha um poder do programa do Faro de anular votos de dois participantes. O Conquisteiro anulou os votos de Guipa em Rambo e de Brenno em Kaio.

Quem votou em quem:

Guipa votou em Rambo;

Dona Geni votou em Fernando;

Hadad votou em Liziane;

Cel votou em Hadad;

Bruno votou em Hadad;

Rambo votou em Guipa;

Taty Pink votou em Hadad;

Fernando votou em Geni;

Edlaine votou em Liziane;

Liziane votou em Hadad;

Brenno votou em Kaio;

Vinigram votou em Kaio;

Any votou em Hadad;

Fellipe votou em Hadad;

Kaio votou em Brenno;

Catia votou em Edlaine.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que se livre da 3ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 490 votos 36,12% Cel 22,24% Lucas de Albú 41,63% Hadad Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 490 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso