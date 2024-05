SBT investiga suposto flagra de diretor em momento íntimo em camarim

SBT abriu investigação para analisar suposto flagra de diretor em momento íntimo com subordinado em um camarim da emissora.

O que aconteceu

Por nota, o SBT informou que seu departamento de compliance "já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora". No entanto, segundo o canal de Silvio Santos, "não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores".

O executivo, que está envolvido em diferentes projetos do canal, foi flagrado por uma camareira fazendo sexo com um funcionário em pleno horário de expediente, segundo informação do site TV Pop. As imagens do flagra, também confirmados por câmeras de segurança, viralizaram entre os funcionários da emissora nos últimos dias.

Flagra teria virado o assunto nos corredores do SBT. Isso porque não teria sido a primeira fez que o diretor foi flagrado em um momento íntimo com um funcionário dentro da emissora. Situação parecia teria ocorrido na tradicional festa de fim de ano, em 2023.