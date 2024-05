Pedro Bial diz que sua edição preferida do BBB foi de campeão 'controverso'

Pedro Bial, 66, revelou que sua edição preferida do BBB é a décima, que sagrou Rodrigo Dourado como campeão, a quem ele chamou de pessoa "controversa".

O que aconteceu

Bial afirmou que, para ele, o BBB 10 foi a edição "mais espetacular" pelos personagens confinados, com destaque para Dourado. "Ele era uma figura muito controversa, porque falava em nome da honra, da hombridade, era um pouco assustador, com um discurso mais associado [à extrema-direita]. E o BBB 10 teve personagens extraordinários e para mim foi a melhor edição que eu apresentei", declarou em entrevista ao podcast Mamilos.

O apresentador também contou como foi parar no comando do reality, em 2002, após deixar o jornalismo. "A Globo comprou o formato e precisava de alguém que conduzisse aquela apresentação, alguém que soubesse fazer televisão ao vivo e que pudesse também conversar com as pessoas confinadas".

Pedro Bial ressaltou que nem mesmo a Globo acreditava que o programa fosse se tornar um fenômeno de audiência. "Ninguém sabia de nada. Em julho de 2002 ouvi da liderança [da emissora] 'vamos fazer logo a segunda edição edição para espremer o bagaço dessa laranja'. Ninguém acreditava que ia ser esse fenômeno. Eu só me dei conta que estava vivendo esse fenômeno no BBB 5, que o Jean Wyllys ganhou".

As duas primeiras edições do BBB aconteceram em 2002. Posteriormente, o reality, que se prepara a 25º temporada em 2025, passou a ser anual. Já Rodrigo Dourado, campeão do BBB 10, mudou aquele discurso de 2010 alinhado à extrema-direita e chegou a declarar voto no presidente Lula (PT) em 2022.