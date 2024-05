Kerline: Matteus entrega no pós-BBB o que já entregou na casa: quase nada

O pós-BBB de Matteus Amaral, 26, foi pauta entre o apresentador Dieguinho Schueng, a comentarista Kerline Cardoso e a influencer Érica Mathias - adm do canal Espiadinha - durante a edição desta segunda-feira (27) do Central Splash.

Kerline opina que o gaúcho erra em dar tanto destaque à rotina de Isabelle Nogueira, 31, em suas redes sociais ao invés de construir uma carreira para si por lá. "Quando passar o Festival de Parintins, o que vai ser do Matteus? Ele falou tanto do Sul, de Alegrete, mas pouco mostrou [a respeito de sua vida lá]. Foi mais ou menos o que ele entregou na casa: quase nada!"

Ela recordou que Matteus também costumava servir 'de escada' para outras figuras durante o BBB 24 (Globo). "De fato, ele não teve muita história para contar. Ele sempre tinha outra pessoa [em quem se apoiar]: o Davi, a Alane e a Bia, e depois a Isabelle."

Érica concorda que Matteus precisa se tornar protagonista da própria imagem pública fora do BBB. "É perigoso para o Matteus, em questão de trabalho, estar sempre associado a outra pessoa aqui fora. Quando entramos no Instagram dele, só o vemos falar da Isabelle e da cultura do Norte."

Irmã de Davi tem a energia de subcelebridade que o Brasil precisa

Raquel Brito, 23, anunciou que está com a agenda aberta para fazer presença VIP ou publis de marcas de roupa. Dieguinho Schueng, Kerline Cardoso e Érica Mathias, adm do canal Espiadinha, repercutiram o assunto no Central Splash.

Érica defende que a irmã de Davi Brito, 21, tem a energia de subcelebridade de que o Brasil precisa. "Ela tem espontaneidade, não tem papas na língua - discute com fãs do irmão, se posiciona. Tem aproximação com a mídia, está estudando marketing", enumerou a influencer.