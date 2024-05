Guipa diz que não abre jogo para Edlaine e Kaio e revela seus 'aliados'

Guipa revelou na tarde de hoje (28) com quem se sente à vontade para falar sobre o jogo em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

O radialista revelou em conversa com Hadad e De Albú que eles são os únicos com quem conversa sobre jogo. "O resto é só resenha", disse.

Ele ainda citou conversas que teve com Kaio e Edlaine no dia anterior. "A gente não fala de jogo, fala de dar risada. São duas pessoas que eu gosto de trocar ideia e dar risada, não tem nada a ver com jogo", afirmou.

Entre os dois "aliados", Guipa ainda disse que costuma falar mais com Hadad sobre suas estratégias.

