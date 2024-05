Deu Tilt: qual é o plano de Lula para turbinar a IA no Brasil?

No começo do ano, especialistas trabalhavam em uma nova versão do texto publicado inicialmente em julho de 2021 da Ebia (Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma missão: criar um plano nacional de IA para impulsionar no Brasil a tecnologia que tem movimentado o mundo.

No novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, os colunistas do UOL Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes apresentam e discutem os planos da gestão Lula para os sistemas automatizados.

O processo para a construção do plano tem um cronograma apertado e ocorre em meio a outras discussões sobre IA, como a já citada Ebia e o projeto de lei que corre no Congresso Nacional para regulamentar a tecnologia. E essa pressa tem um motivo.

Lula quer fazer do plano brasileiro para IA uma plataforma internacional. A ideia do governo é apresentá-lo na Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) em setembro e na cúpula do G20, que acontece em novembro deste ano no Rio de Janeiro.

Com isso, os envolvidos na elaboração do plano tiveram que correr. O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia deve aprovar o plano a tempo de anunciá-lo na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorre entre os dias 30 de julho e 1º de agosto.

Além disso, a decisão de Lula foi no sentido de direcionar os esforços do governo para uma iniciativa só. Ao longo do último ano e meio, diversos órgãos ligados ao governo federal elaboraram ações para promover a exploração da IA.

"O Conselho Econômico tem um grupo de trabalho sobre inteligência artificial, o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos acaba de abrir uma chamada para atrair soluções de IA para o serviço público e vários outros ministérios e entidades, para além do setor executivo, tentam fazer alguma coisa", Helton Simões Gomes

Para garantir que as ações planejadas pelo governo neste segmento sejam realizadas, o MCTI (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação) tem trabalhado com quatro diretrizes distintas, apontam os colunistas:

infraestrutura

formação de pessoas

fomento empresarial

governança e regulação

É um ponto super importante, pensar nessa infraestrutura básica para o país. É o ponto de partida, a gente ter uma infraestrutura mínima e adequada para se pensar no desenvolvimento, para que sejam compartilhadas entre as universidades e com startups

Diogo Cortiz

A babá de Musk

A imagem que o bilionário Elon Musk tenta transmitir é de alguém que faz o que dá na telha e publica nas redes sociais o que deseja. Mas não é bem assim.

Quando o assunto é a Tesla, empresa de carros autônomos e elétricos que pertence a ele, o empresário conta com uma "babá de Twitter". Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversaram sobre a ideia no quadro "Arrasta para cima" do Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.

Achei a situação super curiosa, mas necessária porque o Elon Musk é muito bravateiro e ele joga com isso, principalmente para manipular o mercado

Diogo Cortiz

Diogo "deu like" na ideia. A nebulosa figura de uma "babá" para os tuítes de Musk sobre a Tesla nasceu em 2018. Na época, ele postou no Twitter (atual X) que fecharia o capital da empresa. A confusão no mercado financeiro estava formada, visto que ele não tinha dinheiro para pagar pelas ações, além de não ser dessa forma que se comunica uma decisão dessas a investidores.

Tiktok banido nos EUA: é o fim dos tiktokers?

As dancinhas e trends estão sob ameaça nos Estados Unidos. O presidente norte-americano Joe Biden sancionou em abril uma lei que bane o TikTok do país caso sua dona, a empresa chinesa ByteDance, não deixe de controlar a operação em até nove meses.

Por trás do veto ao app, está o temor da classe política norte-americana de que os dados pessoais sejam usados pelo governo chinês e acusações de espionagem. Os motivos que levaram à decisão -e suas contradições- são discutidas no Deu Tilt, podcast para os humanos por trás das máquinas, que é apresentado pelos colunistas do UOL, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes. A conversa nasceu em resposta à questão feita pelo jornalista e apresentador do UOL News, Diego Sarza.

Sabe que tipo de dados a ByteDance pede aos usuários? Lista de contatos, localização, endereço de IP, dado biométrico… e sabe quem também pede isso? O Facebook

Helton Simões Gomes

Outra coisa que eles alegam é a manipulação: vai que a China muda o algoritmo para entregar somente determinados tipos de conteúdos para os americanos

Diogo Cortiz

