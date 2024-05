Óculos de R$ 5 mil de Djonga e mais: dupla revela valor do looks de famosos

Você sabe quanto vale as peças usadas pelo rapper Matuê em seus shows? Ou os relógios vistos no pulso de craques como Messi e Vini Jr? Os irmãos Vitor e Yan Silva, sim.

Yan e Vitor, do Drip de Artista Imagem: Divulgação

Os dois são os criadores do Drip de Artista (@dripdeartista), perfil que faz sucesso no Instagram revelando as marcas e os preços das roupas e acessórios de famosos.

De Muriaé, no interior de Minas Gerais, a dupla criou a página em 2020 como uma forma de compartilhar seu interesse pela moda e pelo streetwear. De lá para cá, o perfil cresceu, ganhou visibilidade e virou profissão. Os irmãos acabam de se mudar para o Rio de Janeiro para se dedicar exclusivamente à criação de conteúdo.

No início, era o rap

Hoje, com 20 e 23 anos, respectivamente, Vitor e Yan lembram que o surgimento do perfil coincidiu com a ascensão dos artistas de rap no país. Fãs desse estilo musical, eles perceberam que os cantores do gênero se aproximavam cada vez mais do mundo da moda e sentiram que era o momento ideal para começar o "Drip de Artista".

O nome do perfil, inclusive, tem relação com essa fonte de inspiração original. "Drip" é uma gíria do trap que faz referência ao estilo de se vestir com roupas de grife, joias chamativas e acessórios exclusivos. Um modo de demonstrar riqueza, individualidade, sucesso e poder no meio.

Essa é a ideia que seguimos desde o começo, enaltecer a conquista dos artistas em geral, por meio do Drip , destaca Yan.

Além dos cantores de rap, hoje, eles também acompanham e falam sobre o estilo de outras celebridades como jogadores de futebol e apresentadores de TV.

Yan, que já trabalhou como designer gráfico, é quem criou a identidade visual do perfil e o layout dos posts. Os cards costumam ter uma foto do artista vestindo o look num plano maior e o serviço com as informações sobre as grifes, características e os preços de cada peça em boxes destacados.

Oráculo das roupas

Mas como a dupla consegue saber que um cinto discreto de couro usado pelo cantor Djonga em uma de suas apresentações custa quase R$ 5 mil ou que um Rolex exibido pelo atacante da seleção brasileira Endrick antes de uma partida vale mais de R$ 220 mil? Vitor diz que é graças a muita pesquisa e profundo conhecimento.

"Moda é uma maneira de você se expressar através do que está vestindo, então sempre tive interesse em saber a história por trás das marcas, dos designers, como surgiram as colaborações", afirma. Essa curiosidade o motiva a acompanhar constantemente as tendências e os lançamentos do mercado fashion.

Assim, quando um famoso aparece usando algo, Vitor garante que consegue reconhecer.

Depois de muitos anos de pesquisas e estudos, isso se tornou algo natural e nós também nunca postamos uma peça sem ter certeza de que as informações sobre ela estão corretas , completa.

Tudo é feito para entregar o que o público quer ver. Os seguidores, aliás, participam ativamente do perfil: comentam os posts, marcam o "Drip de Artista" nas publicações dos famosos, sugerem conteúdos e querem saber quais as marcas usadas por seus artistas favoritos. Em vez de buscarem no "Google", eles perguntam ao "Drip".

Entre publis e famosos

Não é só entre os seguidores que Vitor e Yan vêm ganhando reconhecimento. O trabalho da dupla é valorizado também pelos artistas destacados no perfil. "Eles entram em contato conosco e criamos uma relação bem bacana com vários, como Matuê, Orochi, Veigh, MC Davi, Ryan SP, MC Daniel", comemoram.

Em algumas ocasiões, os próprios artistas enviam fotos dos seus looks para eles fazerem conteúdo com exclusividade. Fotógrafos e stylists dos famosos também são parceiros do perfil. "Já ouvimos de pessoas importantes no meio que o que fazemos é algo que estava faltando na cena do trap/moda", ressalta Vitor.

Com seguidores engajados e reconhecimento das celebridades, não é de se espantar que os irmãos já tenham dado o próximo passo da criação de conteúdo na internet: a monetização por meio de publis e parcerias comerciais.

Os dois garantem que tentam fazer isso da maneira mais natural e fiel a quem acompanha o perfil. "Como sempre interagem conosco perguntando de onde é a roupa que tal artista usou, na hora de aceitarmos uma publi, buscamos mesclar esse interesse deles em saber com o das marcas em se promover".

Essa valorização do perfil pelo mercado de publicidade também é motivo de orgulho. Os mineiros citam, por exemplo, uma publi que fizeram com a Netflix a fim de divulgar a série "Berlim". Para eles, a escolha do perfil pela gigante do streaming foi uma prova de que estão fazendo um bom trabalho.

Vem aí

Com muitas ideias em mente, Vitor e Yan pretendem expandir a atuação do "Drip de Artista". Um exemplo é um projeto para canal no YouTube onde eles irão gravar diretamente com os famosos.

Perguntados sobre mais detalhes da iniciativa, eles fazem mistério. "Não iremos contar muito para não estragar a surpresa". Mas se depender da criatividade e dedicação dos irmãos, o sucesso é garantido.