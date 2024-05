Após polêmica, mãe e namorada posam juntas na despedida de Endrick

Após polêmica familiar, mãe, Cintia Ramos, e namorada de Endrick, Gabriely Miranda, posaram juntas na despedida do jogador de futebol.

O que aconteceu

Festa de despedida do jogador ocorreu nesta segunda-feira (27). O evento foi para promover a saída do atleta do Palmeiras e contou com a presença de familiares, amigos e outros jogadores do time de São Paulo.

Em um momento da festa, Cintia e Gabriely posaram para fotos. Elas estavam com o jogador, Douglas, pai do atacante, e Noah, irmão mais novo do atleta, que vai jogar no Real Madrid.

Gabriely Miranda com mãe de Endrick, Cintia Ramos, e restante da família Imagem: Reprodução/Instagram

Climão na Globo

Gabriely e a sogra protagonizaram um momento de desconforto no Conversa com Bial. O momento aconteceu quando o apresentador questionou se Endrick está preparado para se aventurar em Madri. Bial também perguntou Gabriely sobre a mudança para a Europa, e a namorada do jogador respondeu: "Não sei... Será? É uma incógnita ainda. Precisamos resolver umas coisas."

Imediatamente, Cíntia retrucou a nora, dizendo que eles eram muito jovens para casar e que o jogador deveria focar na carreira de atleta. "A gente tem certeza de que ele vai lá e vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid", desconversou a mãe do jogador, enquanto Gabriely olhava para baixo, constrangida.