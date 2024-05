Cel alerta Hideo sobre berlinda: 'Se me colocar, o Brasil vai te julgar'

Hideo revelou para Cel sua conversa com Lucas de Albú sobre a terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Ele apontou que o influenciador poderia estar na mira.

O que aconteceu

O Dono apontou que ele e de Albú poderiam indicá-lo à Zona de Risco e justificou: "Sei que a gente está tendo troca agora, mas não queria me colocar [na berlinda]."

Cel entendeu e sugeriu: "Toda escolha tem uma consequência, se você me colocar, o Brasil vai te julgar. Não estou criando expectativa de nada. Faz o seguinte, conversa com a Any para ver o que ela acha disso".

Hideo ainda prometeu expor de Albú e seus aliados na votação: "Eu vou expor tudo no ao vivo, o podre de cada um... depois vão falar um monte para mim. Mas ainda não está decidido [que vão indicar Cel]".

O influenciador concluiu: "A questão é que você vai se comprometer".

Depois da conversa com o colega, Hideo desabafou novamente com Fellipe e Taty Pink. Por sua vez, Cel provou de Albú na academia: "A noite vai ser boa hoje".

