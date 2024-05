Hideo e de Albú assistem a vídeos de fofocas em A Grande Conquista

Donos da semana, Hideo e Lucas de Albú tiveram acesso a vídeos com fofocas envolvendo seus nomes em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

De Albú viu Any falando dele pelas costas. Na conversa com Cel, a influenciadora disse que puxaria o rival para a berlinda caso vencesse a Prova da Virada.

Em outra cena, Fellipe opinou sobre o participante. Em papo com Hideo e Rambo, declarou que ele era manipulado por Hadad.

Lucas ainda teve acesso a uma fala de Vinigram com Hadad. Nela, sugeriu que ele queria descobrir para quem era uma prioridade, destacando que ele e Hadad eram prioridades um do outro.

Por sua vez, Hideo assistiu ao próprio de Albú falando sobre ele com Liziane. Após a exibição do vídeo, ele se explicou para o colega: "Nada de mais. Sobre mim, foi que realmente não entendi porque tinha me puxado. Pensei: 'Nunca foi uma pessoa que colocaria na dinâmica, mas como me puxou, me vê como uma pessoa que não é aliada, então puxaria nas dinâmicas'".

