Faro se pronuncia sobre caso de corrupção de cidadania: 'Vítimas'

Rodrigo Faro, 50, afirmou que foi vítima de esquema ilegal para obtenção de cidadania italiana. Apresentador foi citado pelo canal italiano RaiNews em uma reportagem.

O que aconteceu

Equipe disse que o famoso foi pego de surpresa com a informação de que teria tentado comprar a cidadania por meio de um esquema de corrupção. "Rodrigo forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos", diz a nota divulgada pelo artista, nesta segunda-feira (27), no Instagram.

Faro e a mulher, Vera Viel, são vítimas da empresa, segundo o comunicado. "Contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos."

Apresentador acionou advogados para cuidar do assunto. "Para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos."

Suposto esquema

Segundo a reportagem, o apresentador brasileiro teria tentado comprar a cidadania italiana por meio de um esquema de corrupção. Além de Faro e sua mulher, Vera, foram citados o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, do time português Farense, e outros empresários brasileiros.

Seis pessoas foram presas na cidade de Villaricca na madrugada: dois brasileiros e quatro funcionários públicos. Eles foram acusados de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos.

O esquema supostamente falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Vilaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado no local.