Fabiana Justus conta como descobriu câncer após ter os primeiros sintomas

Fabiana Justus, 37, segue em tratamento de uma leucemia mieloide aguda, na qual foi diagnosticada em janeiro deste ano.

O que aconteceu

Na noite de ontem, a influenciadora interagiu com os fãs nos stories do Instagram.

Por lá, ela contou como descobriu a doença após sentir os primeiros sintomas.

De um dia para o outro: "Para vocês terem ideia, na sexta não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas. Chamei um massagista, fiz massagem para tentar soltar os músculos, achei que era isso porque estava fazendo bastante ginástica. Mas não era, porque não aliviou".

Tudo passa: "Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás. Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas".

A empresária contou que ela já não tem mais nenhuma célula cancerígena no corpo e está na fase de manutenção do tratamento.

Ela segue recebendo medicamentos para que a doença não volte.