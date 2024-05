Dayane Bezerra lamenta mudanças após emagrecimento por remédios: 'Feia'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Dayane Bezerra falou das mudanças em seu corpo após usar remédios para perder peso.

O que aconteceu

A advogada foi ao médico iniciar os preparativos para colocar silicone nos glúteos após o emagrecimento severo. No entanto, ela foi informada que não poderia realizar o procedimento, porque os músculos da região estão atrofiados. O desabafo aconteceu em seu Instagram.

A influencer surgiu aos prantos nos stories: "Fui no médico agora, que eu queria pôr silicone na bunda e passar o Renuvion (tratamento de flacidez de pele) porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam em uma coisa dessas? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", lamentou.

Dayane, então, foi proibida de realizar o procedimento pelo médico que a acompanha. "Eu estou tão triste, vocês não têm noção. Como uma pessoa quer emagrecer pra ficar bonita, e fica feia? Estou feia?", continuou, ainda chorando.

Dayane já havia defendido o uso de Ozempic para emagrecer. "Eu não tomo a Ozempic por orientação minha, não. Eu tenho receita médica passada pelo meu nutrólogo, aonde ele prescreve a Ozempic para emagrecimento. E assim, que eu saiba, o remédio não é proibido para uso de emagrecimento. Ele é usada para outros tipos de tratamentos", alegou, em post realizado em maio do ano passado.