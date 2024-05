Chef que reproduziu 1ª pizza da história defende abacaxi e amor no prato

O chef pizzaiolo Gino Sorbillo não tem medo de um desafio - nem de uma polêmica. No começo do ano, ele chocou a Itália e o mundo ao defender com unhas e dentes a presença do famigerado abacaxi nas receitas da tradicionalíssima pizza napolitana. E ele não parou por aí.

Mais recentemente, o italiano chamou atenção mais uma vez ao se arriscar em uma receita milenar, recriada a partir de ruínas da cidade histórica de Pompeia, destruída pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C..

Gino Sorbillo faz a Pompeii Pizza Imagem: RICHARDWAITE

"Essa é a primeira pizza da história", crava. Em entrevista a Nossa, Gino conta que ficou emocionado no dia em que soube das escavações que encontraram o afresco de 2 mil anos com a receita mais antiga registrada de sua maior paixão - a pizza napolitana.

Seguindo os ingredientes, como romã, espinafre, anchovas, molho de anchova, nozes e azeitonas, imediatamente criei esta pizza que entrou em meus menus , conta.

Seu maior desafio, afirma, foi seguir a receita original com o equilíbrio de sabores que suas produções exigem. A receita final, batizada de "Pompeii Pizza" está disponível em seu La Locanda della Canonica Pizzeria, no Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, na Costa Amalfitana.

La Locanda della Canonica Pizzeria, no Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel Imagem: Divulgação

Se está de olho em outras pizzas de outros períodos da história, Sorbillo não entrega, mas deixa no ar: "Nosso trabalho está em constante evolução, novos projetos estão sempre perto."

Abacaxi? Sim!

Gino Sorbillo Imagem: Reprodução/Instagram

Questionado sobre sua polêmica pizza de abacaxi, Gino enumera muitas outras ousadias. "Recentemente, criei uma pizza com banana, chocolate ao leite e açúcar cristalizado. Toda nova pizza é feita com expertise e ingredientes da maior qualidade. Por isso é importante descobrir novas combinações de sabores e técnicas", acredita.

No fim de tudo, longe das polêmicas, para Gino os ingredientes mais importantes estão longe de serem alvo de debate: "Amor, paixão e convívio primeiro, mas o real segredo da pizza napolitana é a massa impecável e o equilíbrio de sabores".

Pizza de Gino Sorbillo Imagem: RICHARDWAITE

O chef e seu restaurante

Originário de Nápoles, o chef Gino foi nomeado pela UNWTO, juntamente com o renomado estilista italiano Giorgio Armani, como Embaixador Especial para o Turismo em 2020. Gino também é o Embaixador Global da Pizza Italiana para o Mundo, Secretário da L'Associazione Verace Pizza Napoletana (Associação da Verdadeira Pizza Napolitana) e proprietário de pizzarias em todo o mundo.

Sorbillo vem de uma linhagem de pizzaiolos renomados. Em 1935, seu avô Luigi abriu o que viria a ser uma das pizzarias mais famosas da Itália, na histórica Via dei Tribunali 32, em Nápoles.

Vista do Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel Imagem: Divulgação

Situado numa falésia com vista para o Mar Tirreno, o restaurante e o hotel situados num convento do século 13 são acessados através do "Caminho dos Monges" - um caminho no topo da falésia. O menu degustação está disponível por 80 euros por pessoa.