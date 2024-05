Norueguesa Aurora passa por São Paulo em novembro para show único no Brasil

A cantora norueguesa Aurora fará apresentação única, em São Paulo, no dia 16 de novembro, no Espaço Unimed. O show é resultado de uma viagem espiritual de Aurora pela América do Sul

A apresentação é baseada na atmosfera mágica de "What Happens to the Heart?", disco de Aurora que será lançado no dia 7 de junho. O álbum é descrito pela artista como o seu projeto "mais pessoal e catártico". Lideranças ativistas do Brasil, além da Colômbia e da Argentina, proporcionaram à cantora um despertar sobre o poder da intuição, após uma viagem que ela fez pelos países sul-americanos.

Em abril de 2022, quando a norueguesa leu uma carta que mudou sua vida — co-escrita por ativistas indígenas, com o título 'Nós Somos a Terra' —, que clamava por uma resposta coletiva ao aquecimento global para "curar a terra". Foi assim que Aurora passou a estudar uma maneira de como seus shows e suas músicas poderiam ajudar a humanidade.

A norueguesa volta ao Brasil um ano após sua última apresentação no Lollapalooza 2023. Mas sua relação com o país é de longa data: ela passou por aqui nos anos de 2017 e 2018 e chegou a embalar a trilha sonora da novela "Deus Salve o Rei", com a música "Scarborough Fair".

Mal posso esperar para estar com todos os meus fãs. Experimentar a música juntos é o que dá sentido à vida. Aurora

Aurora no Brasil

Quando: 16/11, às 19h

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 190 (meia-entrada legal, pista) e R$ 770 (inteira, camarote)

Classificação: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados.

Ingressos à venda a partir de 29/5, às 10h, pelo sita da Eventim.