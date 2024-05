Filha de Ana Maria Braga mostra vida simples em sítio pela primeira vez

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, recebeu Carolina Ferraz no sítio em que mora em Botucatu, interior de São Paulo. A professora reside na propriedade com o marido, Badarik González, e os quatro filhos: Hima, que nasceu em novembro, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2 anos.

Estilo de vida simples

No bate-papo, Mariana explicou que o processo para adotar um estilo de vida foi muito natural, mas destacou que nunca foi uma questão de escolha simplesmente. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou.

A casa em que a família mora atualmente é alugada, Mariana e o marido estão construindo uma residência totalmente planejada com recursos que, para os dois, são necessários para uma vida feliz. Em breve eles devem se mudar, inclusive.

Mariana Maffeis recebeu a equipe do 'Domingo Espetacular' no sítio Imagem: Reprodução/Record TV

"Agricultura natural, estilo de vida saudável, que você tem acesso a uma água de qualidade, um ar de qualidade", Mariana Maffeis.

A professora comentou sobre as comparações com a vida da mãe, como se ela estivesse abrindo mão de conforto. "As pessoas pensam: 'Mariana vive uma vida simples no mato'. É o contrário, eu tenho o privilégio e aproveito essa chance que Deus e meus pais, principalmente minha mãe, pela carreira de sucesso dela que me deu segurança material importante que poucos de nós podem", avaliou.

Mariana garantiu, inclusive, que não existe uma diferença entre a figura da apresentadora e a da mãe. "De maneira nenhuma, como ela também nunca fez [essa distinção]. Ela virou Ana Maria Braga porque ela é o que é. As pessoas pensam: 'Os estilos são muito diferentes', mas pelo contrário. Ela vive a verdade dela com toda a intensidade igual aqui", contou.

Joana e Maria, netas de Ana Maria Braga, fazem aula de música no sítio em que moram Imagem: Reprodução/Record

A professora falou que a culinária sempre esteve presente na história da família, e por vezes, elas dividiam a cozinha juntas. Depois que Ana passou um tempo morando no Rio de Janeiro, esses momentos ficaram mais raros. Mariana aprendeu tudo e faz questão de cozinhar para toda a família. "Sempre gostei de fazer tudo à moda antiga", garantiu.

E por falar em moda antiga, Ana Maria já esteve presente nos partos da filha, que foram realizados em casa. "Viu tudo e tava muito emocionada. Soube que ela ficou bem aflita, mas não demonstrou nenhum pouco", revelou.

A maternidade inspirada pelo estilo de vida natural também foi a motivação para Mariana usar fraldas de pano nos filhos. A decisão foi baseada em pesquisas dela apontando que essa era a opção mais saudável. A reportagem também abordou a rotina das crianças, que inclui aulas de hipismo e música. Joana toca violoncelo e Maria piano.

Boicotada pela Globo?

Em entrevista recente, Mariana Maffei revelou que, hoje em dia, a emissora em que a mãe trabalha estabeleceu burocracias para participações no 'Mais Você'. "A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes a gente aparecia, fazia sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta", detalhou.

Para a professora, não é do interesse da Globo dar voz aos posicionamentos que ela tem. "Esse 'ocultismo' se deve à posição da empresa, do programa dela e também da rede social dela. Eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação a uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso", disse em entrevista para a Istoé Gente.