'Anora', de Sean Baker, ganha Palma de Ouro em Cannes 2024

O Festival de Cannes chegou ao fim neste domingo, 25, com o anúncio da lista de vencedores e o ganhador da Palma de Ouro em 2024: Anora, do estadunidense Sean Baker.

O que aconteceu

O filme conta a história de uma stripper, interpretada por Mikey Madison. A persoagem acaba se casando com o jovem herdeiro de um oligarca russo (Mark Eydelshteyn) em Las Vegas.

Baker dedicou o prêmio a "todas as trabalhadoras do sexo". O americano é nome de destaque do cinema independente e saltou para a fala com "Florida project".

Apesar da temática sexual, o filme tem tom de comédia. "Este filme é magnífico, está cheio de humanidade [...] nos dilacerou", declarou a presidente do júri, a diretora Greta Gerwig.



"Todos estamos fascinados com o mundo do trabalho sexual", disse recentemente Baker, que abordou este tema em vários filmes anteriores.

Veja como foi a reação do público à exibição do filme em Cannes:

Mais prêmios de Cannes 2024

Miguel Gomes levou a melhor como diretor com o Prix de la Mise en scène por Grand Tour. O Grand Prix do Festival de Cannes ficou para All We Imagine As Light, da diretora indiana Payal Kapadia. Já Mohammad Rasoulof, que foi condenado por oito anos no Irã por "crimes contra a segurança nacional" por produzir filmes sem autorização do governo, recebeu um prêmio especial neste ano.

Os destaques de atuação ficaram para Jesse Plemons, de Kinds of Kindness, e um prêmio conjunto para cinco atrizes que integraram o elenco do longa Emilia Pérez: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez. e Karla Sofía Gascón. Esta última, inclusive, foi a primeira mulher transgênero a ser premiada na categoria, e dedicou a estatueta "a todas as pessoas trans, que sofrem todos os dias".

O Brasil também esteve presente no Festival de Cannes em 2024 com a exibição do longa Motel Destino, de Karim Aïnouz.

Os vencedores do Festival de Cannes em 2024

- Palma de Ouro: Anora (Sean Baker)

- Grand Prix: All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

- Prix du Jury (prêmio do júri): Emilia Pérez (Jacques Audiard)

- Prix de la Mise en scène (melhor diretor): Grand Tour (Miguel Gomes)

- Prix Spécial: The Seed Of The Sacred Fig (Mohammad Rasoulof)

- Prêmio de interpretação masculina: Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

- Prêmio de interpretação feminina: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Emilia Pérez)

- Prix du Scénario (Roteiro): The Substance (Coralie Fargeat)

- Caméra d'or (melhor diretor estreante): Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

- Caméra d'or - menção especial: Mongrel (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin)

- Palma de ouro de curta-metragem: The Man Who Could Not Remain Silent (Neboj?a Slijepcevic)

- Menção Especial de curta-metragem: Bad For a Moment (Daniel Soares)