Vanessa Rozan: Como seus cuidados de beleza podem ajudar o meio ambiente?

Você já parou para pensar no que acontece com a embalagem de plástico do seu condicionador depois que ela é jogada fora? E, ao comprar um produto, você costuma ver se ele tem refil? A união entre sustentabilidade e beleza é o tema do episódio deste sábado (25/5) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

A apresentadora Vanessa Rozan diz que, como maquiadora e fã de produtos de beleza, é impossível não se ver rodeada de embalagens, mas que a saúde da pele e a saúde do planeta não precisam caminhar separadas. Convidada pelo grupo L'Oréal no Brasil, ela comentou produtos da marca que têm essa preocupação.

"Como maquiadora, fiquei observando a indústria de cosméticos pelo menos nos últimos 23 anos, e sempre tive essa preocupação: tratar bem a pele sem tratar mal o meio ambiente", diz ela, lembrando que sustentabilidade significa suprir as necessidades que as pessoas têm no presente sem afetar gerações futuras.

Estamos em 2024, não quero mais ter que ficar decidindo entre saúde da minha pele e saúde do planeta. Dá para ter tudo isso junto? A gente precisa arrumar uma saída e uma solução para todas essas embalagens. Vanessa Rozan

Como exemplo de produto sustentável, ela cita o condicionador L'Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss: "A marca reduziu a quantidade de plástico nessa embalagem, que é considerada a mais leve do mundo".

Ao comprar um produto, você costuma verificar se ele possui refil? Esse é outro ponto destacado pela expert. A refilagem diminui o descarte de resíduos, além de utilizar menor quantidade de matéria-prima.

O perfume La Vie est Belle é um exemplo. "A embalagem original tem 30 ml, e o refil tem 100 ml, então você coloca pouco mais de três vezes do produto inteiro com um só refil", diz a apresentadora. "Com esses refis, já foram 30 toneladas a menos de plástico só em 2023 pelo grupo L'Oréal no Brasil".

Sustentabilidade no mercado de beleza, porém, não é uma discussão restrita às embalagens. Rozan lembra que a composição do produto também é importante. Cada vez mais as marcas têm pensado em incluir ingredientes de origem natural abundantes no planeta em suas fórmulas.

Ela cita a "Máscara Kérastase Résistance Thérapisteé", que é feita com óleo de babaçu, e a 'Pomada Cicaplast", que possui centelha asiática na fórmula.