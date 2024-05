MC Mari pode interferir em terceira Zona de Risco com poder do Faro

MC Mari pode interferir na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). A segunda eliminada participa do quadro "A Conquista do Poder" do programa Hora do Faro neste domingo (26).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Conforme a emissora divulgou, a ex-participante pode mudar o rumo da próxima berlinda. No programa, ela enfrenta um desafio que vale um prêmio em dinheiro e um poder — que vai impactar a Zona de Risco.

A Record não divulgou como o poder vai interferir no jogo. Os espectadores vão conferir o que é no domingo, enquanto os Conquisteiros descobrirão apenas na terça-feira (28), antes da formação da berlinda.

Na sede, Faro também vai interagir com os confinados. Eles terão uma dinâmica que, quem vencer, ficará com o poder.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista 2: O que eliminou MC Mari? Resultado parcial Total de 69 votos 43,48% Foi grossa e arrogante com outros Conquisteiro 43,48% Se aliou aos participantes errados... 13,04% Foi boa jogadora, mas não vencia de Brenno e Any Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 69 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso