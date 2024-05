Além de Luana Piovani: quais famosos já falaram abertamente sobre maconha

Luana Piovani, 47, deu uma entrevista à revista "Breeza", especializada em maconha e comentou que o uso da droga abriu uma "porta de cumplicidade" dela.

"Eu consigo ouvir a minha intuição melhor, eu me silencio mais. A 'Timbalada' que eu tenho na cabeça dá uma pausa para tomar água", contou.

A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. Eu acordo antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia. Luana Piovani

Splash separou alguns famosos que já comentaram a respeito do tema polêmico ou mesmo já declararam ter usado a droga ao menos uma vez:

Anitta rebola dançando Imagem: Reprodução/Instagram

Anitta: A cantora já defendeu abertamente a legalização da maconha, deixando claro que nunca a usou, e pediu a Lula que adotasse a pauta.

Acho que proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar. Em vez de estarem colaborando com essa guerra na favela - que só mata o pobre, gente que não tem nada a ver com isso, e só deixa rico esse povo que não paga imposto e que lava dinheiro, tinha que virar empresa, gerar emprego. Anitta

Luciano Huck Imagem: Reprodução/Globoplay

Luciano Huck: O atual apresentador do "Domingão" deu uma entrevista no início de sua carreira, em 1999, a revista Trip, onde falou sobre já ter usado maconha.

Já fumei. Só fiz isso. Nenhuma outra droga. Só fumei maconha e achei engraçado. Fumei algumas vezes. Não tenho nenhum preconceito contra. Acho que, bem ministrada, não faz mal a ninguém. Luciano Huck

Ludmilla Imagem: Instagram/Reprodução

Ludmilla: A cantora já defendeu a legalização da droga abertamente.

Brasileiro idolatra a galera lá de fora, diz que os americanos são muito bons, e lá a parada é legalizada com organização. A loja que vende parece a Apple. Ludmilla em entrevista à Marie Claire, em 2020.

Cleo Imagem: Reprodução/Instagram

Cleo: Cleo também defendeu a legalização e admitiu o uso de maconha recreativamente.

É óbvio que já usei. Seria hipócrita se eu negasse, mas hoje só uso recreativamente. Cleo, em entrevista à Veja Rio, em 2016

Dado Dolabella Imagem: Gui Capanema

Dado Dolabella: Durante participação no "Hoje em Dia" (Record), em 2009, Dado Dolabella admitiu também já ter usado maconha, mas não recomendou a experiência. O ator disse que teve efeitos colaterais do uso da droga, como se sentir cansado e menos engraçado. Ele também já defendeu a legalização.

Usei para esquecer os problemas. Hoje não recomendo. Dado Dolabella

Gilberto Gil Imagem: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil: Durante sua época como Ministro da Cultura, o cantor participou de um debate a respeito da descriminalização das drogas e contou que parou de usar maconha aos 50 anos. Em entrevista à Quem, em 2014, ele destacou como a droga o ajudou nas suas composições.