Otaviano diz que obra quase acabou em divórcio com Flávia: 'Anos infernais'

Pensar em novas formas de relacionamento é uma realidade distante do equilíbrio e conexão que o casal Otaviano Costa e Flávia Alessandra vivem há quase duas décadas.

No programa "Maria vai com os Outros", a atriz Flávia Alessandra diz que, além da falta de vontade de mudar os acertos da sua relação, não imagina como poderia criar novos acordos no seu casamento.

Eu acho muito difícil imaginar, fico me perguntando quais são os combinados. Flávia Alessandra

Apesar de relações abertas ou não-monogâmicas não serem parte das intenções do casal, Otaviano diz que a sintonia e o bom humor do casal, que foram essenciais para o começo do relacionamento, colocam de lado qualquer distração ou interesse repentino fora da relação que construiu com Flávia Alessandra.

É humano. Foi bom humor à primeira vista. É claro que eu estou falando de uma coisa carnal, que é o que tira você de casa. O que te tira de casa, o que bagunça um relacionamento, o que bagunça a sua vida é um cheiro, ou a energia, ou o corpo, o olhar. O cérebro é um em um milhão. Otaviano Costa

Mais do que um novo alguém, o que realmente já abalou a relação do casal foi uma obra. Flávia e Otaviano construíram uma casa do zero, período que testou a cumplicidade dos dois e que eles chamam de "dois anos infernais" para o relacionamento.

Moramos em uma casa de aluguel, é aquele processo que demora. É planejamento, é financeiro, é psicológico, é profissional. Tudo começa a ficar corroído. A ferrugem vai colando e teve uma hora que a gente quase passou muito perto. Otaviano Costa

Flávia terminou noivado para ficar com Ota

Casados há quase 20 anos, Flávia Alessandra e Otaviano Costa se conheceram quando foram contratados para participar de um evento corporativo em um cruzeiro e estão juntos desde então. À época, a atriz estava prestes a se casar. Mas após conhecer Otaviano, teve a certeza que precisava mudar seus planos.

De volta ao Brasil, a Flávia pôs um fim na antiga relação. Uma semana após a chegada da viagem, Otaviano a procurou após uma semana para dizer que tinha um compromisso no Rio de Janeiro e, assim, eles teriam uma nova oportunidade para se encontrarem fora do clima de lua de mel antecipada que a viagem de trabalho proporcionou.

A gente se encontrou, tudo com mais liberdade de alma porque eu já não estava mais com a pessoa. Ali a gente começou de fato a namorar. Em cinco meses nos conhecemos, ele se mudou e a gente se casou. Flávia Alessandra

