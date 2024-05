Lady Gaga confessa ter feito shows com diagnóstico positivo para covid-19

Lady Gaga, 38, confessou ter feito cinco shows enquanto estava com o diagnóstico positivo para a covid-19.

O que aconteceu

A cantora contou que estava com o vírus em shows da última turnê, a The Chromatica Ball, que vai ganhar um filme e será lançado no Max no sábado (25). "Fiz cinco shows com covid-19", disse aos fãs em uma sessão para divulgar o projeto.

Ela afirmou que conversou com a equipe sobre o diagnóstico antes das apresentações. "Expliquei para a minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs".

A artista não contou quando contraiu covid-19 e quais foram os cinco shows realizados enquanto estava doente. A turnê estreou após uma fase mais dura da pandemia de coronavírus. "Vi isso de uma maneira que os fãs também estavam se colocando em perigo todas às vezes que iam ao meu show", concluiu.