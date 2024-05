Sexo a três: as melhores posições sexuais que um trisal pode experimentar

Está cada vez mais comum ouvirmos histórias de amor entre três pessoas, os famosos trisais. Mesmo não se encaixando nos padrões tradicionais, esses relacionamentos são iguais a qualquer outro: apenas com uma pessoa a mais. Logo, se organizar direitinho, todo mundo transa.

Universa consultou especialistas para definir as melhores posições sexuais para quem vive um relacionamento com mais de uma pessoa. O objetivo é sempre que as três pessoas se sintam conectadas. Às vezes, uma está sendo penetrada, mas outra consegue beijar e acariciar, por exemplo. Nesse cenário, todos interagem com todos e podem, sim, gozar no final.

Duas mulheres e um homem

Duplo oral

Quando uma das mulheres estiver fazendo oral na outra, o homem do trisal pode penetrar por trás daquela que está por cima. Dica extra: aquela que estiver no oral pode estimular o ponto G da outra mulher com os dedos, alternando com carícias nos seios, beijos de língua e lambidas ao mesmo tempo.

Por todos os ângulos

As mulheres podem ficar na posição de 69. A que está por cima, é penetrada pelo homem. Aqui, a penetração pode ser também com dedos ou sex toys.

Todas nele

Desta vez, o homem vai ficar deitado com as costas apoiadas no colchão. Uma das mulheres fica na posição de cavalgada e a outra senta na frente para receber oral. Vale lembrar que, as mãos das mulheres estão livres e elas podem usar para se acariciarem.

Dois homens e uma mulher

Tremzinho

Nessa posição o encaixe é total: um homem encaixa na mulher para a penetração por trás enquanto o outro dá um beijo grego nele. Vale também usar alguns sex toys para acariciar a região anal.

Todos nela

A mulher de quatro faz oral em um dos homens e, ao mesmo tempo, recebe penetração ou oral do outro homem. Para o estímulo oral, o segundo homem precisa se encaixar atrás dela para o beijo grego.

DP sincronizada

Aqui, é importante pensar o que é mais confortável para a mulher. Pode ser um homem deitado e ela por cima, curvando o corpo um pouco para trás. Outra opção seria com dois homens no mesmo relacionamento, é possível tentar a dupla penetração de duas formas: os dois encaixados na mulher ou a mulher e o homem encaixados no outro homem, fazendo o uso de um strap on.

Fontes: Aline Cristina de Moraes, sexóloga; e Michelle Sampaio, psicóloga especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP

*Com matéria publicada em 04/04/2022