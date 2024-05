Saiba quem é Matteo, filho de Andrea Bocelli que também é tenor

Andrea Bocelli, 65, e seu filho Matteo Bocelli, 26, têm encantado o público com a turnê pelo Brasil.

O que aconteceu

O cantor italiano vem dividindo o palco com seu filho, que também é tenor.

Em uma apresentação realizada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, eles emocionaram seus fãs, além de contar com a participação especial da cantora Sandy.

Matteo é fruto do casamento de Andrea com Enrica Cenzatti.

O rapaz, além de dividir o palco com o pai, também tem uma carreira solo.

Nascido em Forte dei Marmi, na Itália, Matteo iniciou seus estudos de piano aos seis anos e mais tarde foi introduzido às aulas de canto por sua mãe, Enrica.

Em 2018, ele fez um dueto com Andrea na música "Fall On Me", que fez parte da trilha sonora do filme "Quebra-Nozes e os Quatro Reinos", da Disney.

Além disso, Matteo também colaborou com outros artistas, como o colombiano Sebastián Yatra, com quem gravou a música "Tu Luz Quedó".

O jovem galã também tem talento na dramaturgia: no cinema, ele fez sua estreia como ator no filme "Três Mil Anos de Saudade" em 2022, ao lado de Idris Elba e Tilda Swinton.

Matteo tem mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram.