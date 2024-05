Noite com Shawn Mendes no Rock in Rio é a primeira com ingressos esgotados

A organização do Rock in Rio 2024 anunciou que a noite do dia 22/9, com o cantor Shawn Mendes, foi a primeira a esgotar.

O que aconteceu

A organização do Rock in Rio anunciou que em 37 minutos as vendas dos ingressos para o dia 22 de setembro se encerraram.

Neste dia, no Palco Mundo se apresentam Shawn Mendes, como principal atração da noite, Akon, NE-YO e a brasileira Luísa Sonza.

Ele ficou conhecido por sucessos como "Stitches", "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back", "In My Blood", "Señorita" (com Camila Cabello) e "Monster" (com Justin Bieber), entre outros.

Shawn já recebeu vários prêmios e indicações, como Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards e People's Choice Awards.