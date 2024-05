Guipa revela vontade de voltar com a ex: 'Recadinho de milhões'

Guipa revelou na tarde de hoje (23) em A Grande Conquista 2 (Record) que tem vontade de retomar o relacionamento com sua ex-namorada.

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Dona Geni afirmou para Guipa que Rondônia é um estado com "muitas mulheres bonitas e esforçadas".

Guipa, então, brincou que uma viagem ao estado seria sua segunda opção. "Quando sair daqui, vou procurar minha ex. Se não der, vou pra Rondônia", afirmou.

Dona Geni comemorou. "Alô, Priscila", gritou, em referência ao nome da ex-namorada do participante. "Recadinho de milhões".

